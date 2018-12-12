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12.12.18 / 20:55 Новости / Россия и мир / Экономика

Росстат улучшил оценку роста ВВП в III квартале 2018 года

С 1,3% поднял до 1,5%

Фото АБН

Росстат улучшил оценку роста ВВП России в III квартале текущего года. Об этом ведомство сообщило в среду.

Оценку повысили с 1,3% до 1,5%. Объем ВВП в III квартале составил более 27 трлн рублей.

За январь-сентябрь ВВП России вырос год к году на 1,6%. Объем ВВП составил 74 трлн рубле.

Ранее глава МЭР Максим Орешкин говорил, что в IV квартале темпы роста ВВП ускорятся до 2%. В октябре рост ВВП ускорился до 2,5% с 1,1% в августе и сентябре. В январе-октябре он составил 1,7%. По итогам года ВВП должен набрать 1,8%.

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