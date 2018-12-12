Ученые: Еда из одного блюда повышает процесс кооперации Причем как у друзей, так и у незнакомых людей

Процесс приема пищи из одной тарелки улучшает способность людей договариваться друг с другом. Это установили американские ученые, текст их статьи опубликован на сайте Чикагского университета.

В рамках этого вопроса было проведено три эксперимента. В первом приняли участие 200 студентов, часть которых получила начос на общей тарелке, а часть – на отдельных. Им нужно было договориться о зарплате для работников вымышленного заведения. В результате те, кто ели из одной тарелки, договаривались быстрее, чем те, кто ел из разных тарелок, и их договоренности были более экономически целесообразны.

Второй эксперимент примерно с сотней участников представлял собой вариацию «дилеммы заключенного», отмечает издание N+1. В этом случае получилось, что еда из разных тарелок повышает кооперацию людей на 20%.

В третьем эксперименте ученые исследовали, как разделение пищи влияет на отношения между малознакомыми людьми и между друзьями. В этом эксперименте приняли участие 240 человек. Друзья, которые ели из одной тарелки, ожидаемо договаривались быстрее, чем незнакомые люди, которые ели из одной тарелки.

Ранее ученые сообщали, что кооперацию в группе людей может уменьшать иерархия. Причем в эксперименте пост «начальника» участники занимали поочередно.