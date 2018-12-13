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13.12.18 / 15:01 Новости / Россия и мир

Apple вложит $10 млрд в дата-центры в США за пять лет

И построит кампус в Остине

Apple планирует инвестировать порядка $10 млрд в создание центров обработки данных в США в ближайшие пять лет. Об этом в компании сообщили в четверг.

Из них $4,5 млрд Apple намерена потратить в этом и следующем году. Компания уточнила, что в настоящее время дата-центры расширяются в Северной Каролине, Аризоне и Неваде. В штате Айова ведется подготовка к открытию нового центра.

Также Apple собирается построить новый кампус в Остине, штат Техас. Инвестиции в проект оцениваются в $1 млрд. Помимо этого, компания планирует создать новые объекты в Сиэтле, Сан-Диего и Калвер-Сити, а также расширить операции в других американских городах.

Добавим, в этом году Apple создала около 6 тыс. новых рабочих мест в США. В настоящее время штат компании составляет порядка 90 тыс. человек во всех 50 штатах. В январе сообщалось, что Apple намерена создать 20 тыс. рабочих мест в Соединенных штатах к 2023 году.

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