ЕС продлил антироссийские санкции Из-за «нулевого прогресса» по минским соглашениям

Евросоюз (ЕС) еще на шесть месяцев продлил экономические санкции в отношении России. Об этом в четверг сообщил глава Евросовета Дональд Туск в Twitter.

По его словам, такое решение связано с «нулевым прогрессом» в реализации минских соглашений. Решение было принято единогласно.

Напомним, ЕС ввел санкции против физических и юрлиц РФ в 2014 году. Это произошло после фактического вхождения Крыма в состав России. После этого Совет Евросоюза несколько раз продлевал действие ограничительных мер. В конце ноября Дональд Туск говорил, что союз примет решение продлить санкции в том числе из-за конфликта в районе Керченского пролива, передавало Reuters.