«Газпром» отозвал иск к «Согазу» на 1,9 млрд рублей Стороны отказались комментировать суть иска

«Газпром» отозвал иск к страховой компании «Согаз» на сумму около 1,9 млрд рублей. Об этом в четверг пишет ТАСС.



Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял отказ и прекратил производство по делу. Обе стороны отказались комментировать причины иска, передает издание. Иск был подан 22 октября.

Отметим, «Газпром» является крупнейшим акционером крупнейшего российского страховщика «Согаз». Кроме этого глава правления «Газпрома» Алексей Миллер также является председателем совета директоров «Согаза». В совет директоров также входят зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов.