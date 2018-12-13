Все новости

13.12.18 / 14:49 Новости / Россия и мир

«Газпром» отозвал иск к «Согазу» на 1,9 млрд рублей

Стороны отказались комментировать суть иска

«Газпром» отозвал иск к страховой компании «Согаз» на сумму около 1,9 млрд рублей. Об этом в четверг пишет ТАСС.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял отказ и прекратил производство по делу. Обе стороны отказались комментировать причины иска, передает издание. Иск был подан 22 октября.

Отметим, «Газпром» является крупнейшим акционером крупнейшего российского страховщика «Согаз». Кроме этого глава правления «Газпрома» Алексей Миллер также является председателем совета директоров «Согаза». В совет директоров также входят зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.