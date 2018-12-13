Смольный показал новую концепцию Ивановского сада Расположен между Белевским проспектом, Фарфоровой улицей, улицей Седова и Ивановской улицей

Комитет по благоустройству Смольного показал новую концепцию Ивановского сада в Невском районе. Сад преобразится уже в следующем году, заверили в комитете в четверг.

В саду, который расположен между Белевским проспектом, Фарфоровой улицей, улицей Седова и Ивановской улицей, оборудуют обзорные площадки на деревянных настилах, площадки с амфитеатром и качелями, зоны отдыха. Также для детей поставят новые горки и другие развлечения на территории трех уже существующих детских площадок.

Кроме того, подрядчику нужно будет провести дренажные работы, отремонтировать дорожки и тропинки, вылечить ценные старые деревья. К ним досадят молодые саженцы ценных лиственных и хвойных пород, кустарники, а также разобьют цветники.

Подрядчика в следующем году определят конкурсные процедуры. На реконструкцию сада выделят 214 млн рублей в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды.

Отметим, Ивановский водоем – крупнейший в Невском районе. Он представляет собой затопленный карьер с тремя островами. В карьере когда-то добывали песок для нужд Императорского фарфорового завода и грунт для насыпи железной дороги. На глубине 25 метров пробилось более 20 родников — карьер заполнился ключевой водой. Площадь сада вокруг водоема составляет 7,3 га.