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13.12.18 / 18:55 Новости / Россия и мир / Экономика

Минэкономразвития пересмотрит прогноз по курсу рубля в апреле

На него влияет «очень много факторов»

турция рубль

Коллаж АБН

Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле 2019 года, пока ведомство не видит причин менять его. Об этом в четверг заявил глава МЭР Максим Орешкин.

Таким образом он ответил на вопрос, не повлияет ли на прогноз министерства по курсу рубля возможное возобновление покупок валюты Центробанком РФ с середины января, передает «Прайм». По словам Орешкина, на курс влияет «очень много факторов». Так, изменение оттока капитала может стать более существенным, чем операции ЦБ.

Ранее МЭР пересмотрело прогноз по инфляции на I квартал 2019 года. Прогноз был изменен с 4,5-5% на 5,5%. Таким образом, министерство согласилось с оценкой ЦБ.

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