Московская биржа закрылась в плюсе Индекс МосБиржи - 2378,5 пунктов; РТС - 1129,35 пунктов

В четверг торги на Московской бирже завершились в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к закрытию подрос на 0,34% и составляет 2378,5 пунктов. Индекс РТС остановился на отметке 1129,35 пунктов, поднявшись на 0,32%.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что российский рынок акций провел очередной скучный день. «После волатильности осени и начала зимы такие сессии затишья выглядят как минимум необычно. Рынок очевидно экономит силы, так как завтра состоится заседание ЦБ РФ, итог которого неясен», — полагает эксперт.

Индекс МосБиржи балансирует около 2368 пунктов, ближайшая поддержка находится на уровне 2345/2350 пунктов, сопротивление проходит по 2385 пунктов. Эти границы будут актуальны до конца недели. Индекс РТС останется пока в известных границах 1110-1145 пунктов.

Между тем российский рубль к вечеру укрепляется в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит 66,27 рублей и чуть снижается, динамика в паре с евровалютой еще выражена. Краткосрочный торговый коридор по американской валюте остается без изменений, 66,10-66,65, по евро – 75,00-75,75. Аналитик считает, что в рублевых парах есть одна большая проблема: тут отсутствуют торговые идеи, консолидация слишком долгая, рынок скучает без объемов и целей.