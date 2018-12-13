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13.12.18 / 21:39 Новости / Петербург и Ленобласть

Силовики провели обыски в «Фирме «НИТА»» в Петербурге

И в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации

Коллаж АБН

Оперативники, в том числе сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти, провели обыски в офисах ООО «Фирма «Новые информационные технологии в авиации» (НИТА). Об этом в четверг передает ТАСС.

В пресс-службе УФСБ подтвердили участие в мероприятиях. Других комментариев в ведомстве не предоставили.

По данным «Форпост Северо-Запад», обыски также прошли в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации. По информации издания, мероприятия связаны с поиском доказательств мошенничества сотрудников компании при выполнении договора на поставку в вуз полноразмерного тренажера самолета «Бомбардье CRJ200». Договор выполнялся по федеральной целевой программе. Ущерб оценивается в 300 млн рублей, добавляет издание.

Ранее силовики провели обыски в КРТИ. Кроме того, обыски прошли в подведомственной комитету «Дирекции транспортного строительства». По информации СМИ, мероприятия были связаны с деятельностью группы «Сумма» братьев Магомедовых.

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