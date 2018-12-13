Все новости

13.12.18 / 13:12 Новости / Россия и мир

НБКИ: В октябре банки выдали рекордное количество автокредитов на 56,9 млрд рублей

Это на 17,7% больше, чем за октябрь 2017 года

Фото «Автотор»

В октябре 2018 года российские банки выдали рекордное количество автокредитов на сумму 56,9 млрд рублей. Об этом накануне сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Это на 17,7% больше, чем за тот же период 2017 года. Общая сумма выданных автокредитов с января по октябрь 2018 года составила 485,4 млрд рублей – на 23,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, больше всего автокредитов за 10 месяцев 2018 года выдали в Москве – 55,8 млрд рублей. На втором месте Петербург – 37,1 млрд рублей. В Московской области выдали 35,8 млрд рублей, в Татарстане – 21,7 млрд рублей, в Башкортостане – 19,4 млрд рублей. Меньше всего (среди топ-40 регионов по объемам автокредитов) кредиты на автомобили брали жители Ярославской, Вологодской и Кировской областях – по 3,3 млрд рублей. НБКИ получает информацию от 4,1 тыс. кредиторов.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 1,353 seconds.