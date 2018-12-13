НБКИ: В октябре банки выдали рекордное количество автокредитов на 56,9 млрд рублей Это на 17,7% больше, чем за октябрь 2017 года

В октябре 2018 года российские банки выдали рекордное количество автокредитов на сумму 56,9 млрд рублей. Об этом накануне сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Это на 17,7% больше, чем за тот же период 2017 года. Общая сумма выданных автокредитов с января по октябрь 2018 года составила 485,4 млрд рублей – на 23,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, больше всего автокредитов за 10 месяцев 2018 года выдали в Москве – 55,8 млрд рублей. На втором месте Петербург – 37,1 млрд рублей. В Московской области выдали 35,8 млрд рублей, в Татарстане – 21,7 млрд рублей, в Башкортостане – 19,4 млрд рублей. Меньше всего (среди топ-40 регионов по объемам автокредитов) кредиты на автомобили брали жители Ярославской, Вологодской и Кировской областях – по 3,3 млрд рублей. НБКИ получает информацию от 4,1 тыс. кредиторов.