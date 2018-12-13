Сбербанк подключил функцию мгновенной бесконтактной оплаты со смартфона «Плати-QR» Бесконтактная оплата со смартфона доступна без NFC, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay

Сбербанк подключил новую функцию мгновенной бесконтактной оплаты со смартфона «Плати-QR». Об этом в банке сообщили в четверг.

Новая услуга запущена в 42 городах России. Она предоставляет клиентам банка технологии оплаты с помощью QR-кодов, без NFC, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Услуга актуальна для клиентов физлиц и клиентов малого бизнеса – так, малому бизнесу с услугой «Плати-QR» не нужно устанавливать платежный терминал.

Для оплаты достаточно открыть приложение и считать индивидуальный QR-код продавца со специального стикера. Оплата производится с банковской карты, которую пользователь привязал в приложении, там же можно добавить несколько банковских карт любых банков. В Сбербанке заверяют, что сервис отвечает всем стандартным требованиям безопасности. Идентификация пользователя происходит по отпечатку пальца, биометрике лица или коду.

Напомним, накануне Центробанк сообщил о резком росте количества переводов денежных средств с карты на карту. С января по сентябрь общий объем таких переводов составил 19,2 млн рублей. В настоящий момент доля переводов с карты на карту в общем количестве операций физлиц по банковским картам составляет 13%.