«Удмуртнефть» вышла на электронную биржу «ТЭК-Торг» По мнение президента СПбМТСБ, скоро все нефтяники перейдут на электронные площадки

ОАО «Удмуртнефть» — дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть» — вышла на электронную биржу «ТЭК-Торг». Об этом в четверг сообщил президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников.

Рыбников считает, что на электронные торговые площадки в итоге перейдут все российские нефтяные компании, передает «Интерфакс». Он ссылается на распоряжение Федеральной антимонопольной службы о распространении практики единых тендерных процедур в следующем году. «Аналогичные посылы содержатся и в указе президента и национальном плане развития конкуренции», — добавил президент СПбМТСБ.

Отметим, «ТЭК-Торг» является дочерней площадкой СПбМТСБ. В конце ноября «Роснефть» и СПбМТСБ разработали меры по борьбе со спекулянтами на торгах. Они передали предложения Центробанку РФ. Одной из мер является повышение ставки денежного обеспечения для трейдеров. Кроме этого предлагается увеличить размер неустойки за неисполнение сделок.