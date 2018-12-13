Все новости

13.12.18 / 13:49 Новости / Россия и мир

«Удмуртнефть» вышла на электронную биржу «ТЭК-Торг»

По мнение президента СПбМТСБ, скоро все нефтяники перейдут на электронные площадки

Фото АБН

ОАО «Удмуртнефть» — дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть» — вышла на электронную биржу «ТЭК-Торг». Об этом в четверг сообщил президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников.

Рыбников считает, что на электронные торговые площадки в итоге перейдут все российские нефтяные компании, передает «Интерфакс». Он ссылается на распоряжение Федеральной антимонопольной службы о распространении практики единых тендерных процедур в следующем году. «Аналогичные посылы содержатся и в указе президента и национальном плане развития конкуренции», — добавил президент СПбМТСБ.

Отметим, «ТЭК-Торг» является дочерней площадкой СПбМТСБ. В конце ноября «Роснефть» и СПбМТСБ разработали меры по борьбе со спекулянтами на торгах. Они передали предложения Центробанку РФ. Одной из мер является повышение ставки денежного обеспечения для трейдеров. Кроме этого предлагается увеличить размер неустойки за неисполнение сделок.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,166 seconds.