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13.12.18 / 19:35 Новости / Петербург и Ленобласть

Группа ВТБ предложила Смольному программу по реконструкции наружного освещения на 2 млрд рублей

В частности, детских площадок и парков

Фото: СПб ГУП «Ленсвет»

ООО «ВТБ-Факторинг» предложило Смольному программу по реконструкции системы наружного освещения в Петербурге, которая оценивается в 2 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в аппарате вице-губернатора города Игоря Албина.

Среди возможных проектов для реализации Группой ВТБ и BL Group называются реконструкция и строительство освещения около 2,5 тыс. детских и спортивных площадок, модернизация инфраструктуры освещения в Кронштадте, а также строительство и реконструкция наружного освещения парков, садов, скверов и новых общественных пространств. Кроме того, таким проектом может стать модернизация сети уличного освещения «Пригородных сетей» (бывшие активы ПАО «Ленэнерго»), где необходимо заменить более 59 тыс. ртутных светильников.

В свою очередь директор СПб ГУП «Ленсвет» Сергей Мителев сообщил, что к 2025 году в Петербурге должно появиться около 91 тыс. светильников. К 2030 году прогнозируется прирост еще 65 тыс. По его словам, используя разработанную совместно с городом финансовую модель можно увеличить прирост и сократить программу нового строительства по срокам примерно в два раза. Добавим, на наружное освещение город тратит порядка 2,3 млрд рублей в год.

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