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14.12.18 / 17:16 Новости / Россия и мир

«Аэрофлот» выиграл конкурс на перевозку высших должностных лиц страны за 4,6 млрд рублей

Заявка авиаперевозчика была единственной на аукционе

Фото АБН

Авиакомпания «Аэрофлот» выиграла вновь выиграла конкурс на право перевозки высших должностных лиц страны за 4,6 млрд рублей в 2019 году. Об этом стало известно в пятницу из опубликованных материалов на сайте госзакупок.

В открытом конкурсе ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» — структуры управления делами президента РФ – заявка «Аэрофлота» была единственной. Контракт профинансируют из бюджетных и внебюджетных средств, говорится в материалах конкурса. Начальная сумма контракта во время конкурса не снизилась.

Победитель аукциона должен обеспечить перелеты высших должностных, иных должностных и официальных делегаций по всему миру. А также аэропортовое и наземное обслуживание судов, проживание и питание экипажей и аэронавигационные услуги.

Отметим, авиакомпания «Аэрофлот» выигрывает подобные конкурсы Специального летного отряда «Россия» последние несколько лет. В текущем году по контракту подобного конкурса компания получила 4,2 млрд рублей.

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