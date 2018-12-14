«Аэрофлот» выиграл конкурс на перевозку высших должностных лиц страны за 4,6 млрд рублей

Авиакомпания «Аэрофлот» выиграла вновь выиграла конкурс на право перевозки высших должностных лиц страны за 4,6 млрд рублей в 2019 году. Об этом стало известно в пятницу из опубликованных материалов на сайте госзакупок.
В открытом конкурсе ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» — структуры управления делами президента РФ – заявка «Аэрофлота» была единственной. Контракт профинансируют из бюджетных и внебюджетных средств, говорится в материалах конкурса. Начальная сумма контракта во время конкурса не снизилась.
Победитель аукциона должен обеспечить перелеты высших должностных, иных должностных и официальных делегаций по всему миру. А также аэропортовое и наземное обслуживание судов, проживание и питание экипажей и аэронавигационные услуги.
Отметим, авиакомпания «Аэрофлот» выигрывает подобные конкурсы Специального летного отряда «Россия» последние несколько лет. В текущем году по контракту подобного конкурса компания получила 4,2 млрд рублей.
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