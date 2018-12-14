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14.12.18 / 11:45 Новости / Петербург и Ленобласть

Вице-губернатор Петербурга Албин признался, что придумал историю про бакланов

Ранее он уже упоминал об этом

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин признался, что придумал историю про бакланов. Такое заявление он сделал в четверг во время вручения премии «Рейтинг влиятельности».

По информации «Фонтанки» Албин сообщил, что пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов попросил его «переключить городскую повестку». Он отметил, то болельщики «Зенита» готовили неприятные для администрации города кричалки и Марсово поле перестало быть гайд-парком.

«Как раз в это время мой пресс-секретарь Елена Михина готовила интервью «Спорт день за днем». А мы хотели развить мысль о стадионе, что это лучший стадион в стране. Я стал думать. Тукан, чайка… о, баклан! И ведь проблема была реальная. На самом деле своим мощным клювом баклан разрушает пленку, а предыдущий подрядчик не предусмотрел от него защиты. Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом», — сказал Албин.

Напомним, летом прошлого года вице-губернатор обвинил бакланов в том, что крыша стадиона на Крестовском острове протекает. Птицы якобы портят светоотражающую пленку. Это высказывание получило широкое обсуждение. В текущем году Албин сообщил, что придумал бакланов для отвлечения внимания от других проблем стадиона.

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