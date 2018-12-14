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14.12.18 / 16:12 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ изменил прогноз по сальдо текущего счета с $95 млрд до $71 млрд

А прогноз по оттоку капитала на этот год составляет $54 млрд

курсы валют

Коллаж АБН

Центробанк изменил прогноз на 2018 год по сальдо текущего счета с $95 млрд до $71 млрд. Об этом журналистам в пятницу сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сальдо финансового счета по частному сектору (отток капитала) на 2018 год составит $54 млрд. На следующий год показатель несколько снижен — до $20 млрд по сравнению с $25 млрд, которые ЦБ прогнозировал в октябре.

Набиуллина объяснила резкий рост показателя вывода капитала в текущем году изменениями цен на нефть и приостановкой покупок валюты в рамках бюджетного правила. «Положение с текущим счетом платежного баланса соответствует либо накоплению государством валютных резервов либо вывозу капитала. Это хорошо видно по динамике платежного баланса в этом году. В I полугодии текущий счет составлял $49 млрд, накопленные валютные резервы $31 млрд, а чистый вывоз капитала частным сектором – $13 млрд. По итогам II полугодия, когда мы приостановили закупки валюты в рамках бюджетного правила, это соотношение перевернулось. При текущем счете $63 млрд мы ожидаем вывоз капитала $54 млрд и накопление лишь $8 млрд», – сказала Набуиллина.

Напомним, в пятницу ЦБ сообщил о решении повысить ключевую ставку до 7,75% и возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года. Дальнейшие прогнозы по покупке валюты ЦБ делать отказался.

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