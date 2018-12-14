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14.12.18 / 12:48 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство утвердило список аэропортов с duty free в зонах прилета

В 75 аэропортах

Фото itv.ru

Правительство РФ утвердило список аэропортов под размещение магазинов duty free в зоне прилета. Постановление за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано в пятницу.

Всего в списке 75 аэропортов, 38 морских и три речных порта. В списке значатся названия почти всех российских авиавокзалов с международными терминалами.

Ранее зоны беспошлинной торговли (duty free) были только в зонах вылета. Возможность размещать duty free в зонах прилета появилась в этом году благодаря Таможенному кодексу, который вступил в силу с 1 января текущего года.

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