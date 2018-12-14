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14.12.18 / 18:33 Новости / Россия и мир

«Газпром»: Россия впервые за 10 лет импортирует газ

Для запуска регазификационного терминала в Калининградской области

Фото АБН

Россия впервые за последние десять лет импортировала партию сжиженного природного газа (СПГ) из Сингапура в Калининград на первой российской плавучей регазификационной установке (ПРГУ) «Маршал Василевский». Об этом в пятницу сообщил представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов.

Импортированный СПГ используют для запуска построенного в Калининградской области терминала, передает РБК. По словам Куприянова, на «Маршале Василевском» СПГ из портфеля «Газмпрома», который заключил контракт на поставку сингапурского СПГ вместе с сырьем других поставщиков. Прибытие судно запланировано на 15 декабря.

Отметим, терминал «Газпрома» расположен около поселка Куликово Зеленоградского района Калининградской области. Терминал обеспечит возможность подачи газа жителям области в объеме до 2,7 млрд куб. м газа в год. Таким образом, если понадобится, газоснабжение региона сможет быть полностью автономным на протяжении длительного времени.

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