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14.12.18 / 08:40 Новости / Петербург и Ленобласть

В театре музкомедии прошло торжественное открытие Года театра

С июня по ноябрь в Петербурге пройдет Театральная Олимпиада

В петербургском театре музыкальной комедии прошло торжественное открытие Года театра в России. На церемонии выступил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга, сообщили в Смольном накануне.

Год театра стартует одновременно во всех регионах России. Петербург примет активное участие в Годе театра. С июня по ноябрь 2019 года пройдет центральное событие Года – Театральная Олимпиада. В город приедут десятки коллективов ведущих театров России и Европы.

Главная церемония открытия Года театра проходит в первом профессиональном театре России – ярославском имени Федора Волкова. Год театра объявлен президентов России Владимиром Путиным. Он сменяет объявленный на 2017 Год добровольца.

В настоящий момент в Северной столице работает более сотни театров. Из них 27 находятся в подчинении города, пять – федеральных, также есть районный и областные. Также в Петербурге функционирует более 80 частных театров.

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