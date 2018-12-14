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14.12.18 / 19:26 Новости / Петербург и Ленобласть

Движение по внутреннему кольцу на севере КАД перекрыто из-за ДТП: столкнулось более 10 авто

На 4 км

Движение по внутреннему кольцу на севере КАД перекрыто из-за ДТП: на трассе столкнулись более 10 автомобилей. Об этом в пятницу сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По предварительной информации, авария произошла около 16:45 по московскому времени. На 4 км внутреннего кольца столкнулись 11 «легковушек» и один грузовик, уточнили в организации.

Обновление:  С 19:03 движение осуществляется в штатном режиме по двум полосам, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что «проезжая часть в месте ДТП сухая, претензий к дорожным органам нет». О пострадавших не сообщается. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 19:19, движение на участке до сих пор перекрыто.

В конце октября крупное ДТП произошло на Западном скоростном диаметре (ЗСД). Тогда столкнулись два грузовика, после чего один из них выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус. Водитель и семеро пассажиров автобуса погибли.

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