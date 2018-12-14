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14.12.18 / 12:16 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Депутаты Петербурга предложили отменить платную парковку в праздники и выходные

Инициативу поддержали

Фото АБН

Депутаты Петербурга Денис Четырбок и Алексей Макаров предложили отменить платную парковку в праздники и выходные. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Четырбока.

Согласно документу, водителям разрешат оставлять автомобили на платных парковках по воскресеньям, праздничным нерабочим дням и субботам после праздников. При этом, правило распространяется только на парковки на дорогах общего пользования регионального значения. Комитет по законодательству предварительно поддержал инициативу.

Отметим, за девять месяцев текущего года платные парковки принесли в бюджет города 48 млн рублей. Основная часть дохода – почасовая оплата. Она принесла 44 млн рублей. Ранее Минтранс ввел новые тарифы на парковку в Петербурге, которые зависят от ее загруженности.

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