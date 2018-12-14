Росрыболовство предложило создать в России рыбную биржу И перевести под российскую юрисдикцию самую востребованную рыбную продукцию с азиатских площадок

Росрыболовство предложило создать в России рыбную биржу. Об этом в пятницу заявил глава ведомства Илья Шестаков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Шестаков, в стране большие перспективы для реализации этой идеи, передает ТАСС. Росрыболовство планирует перевести под российскую юрисдикцию самую востребованную рыбную продукцию с азиатских площадок. Он предложил «обязать» производителей продавать часть рыбы на российской бирже. Шестаков уточнил, что для создания такой биржи нужна соответствующая инфраструктура, в частности, необходимо создать логистические площадки.

За январь-сентябрь этого года ведомство получило около 34 млрд рублей налогов от отрасли. Это превышает показатели 2017 года за тот же период на 10%. За этот период в стране выросло производство аквакультуры на 6% благодаря новому закону об аквакультуре, отмечает Шестаков. Кроме этого активно развивается марикультура, особенно в Приморском крае и в Крыму.

Отметим, в августе 2018 года Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Росрыболовства. По версии надзорного органа, ведомство ограничило конкуренцию при выдаче российским пользователям разрешений на добычу рыбы в Японии. ФАС выдала Росрыболовству предупреждение об установлении конкурентного порядка сбора и рассмотрения заявок компаний.