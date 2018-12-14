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14.12.18 / 12:30 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк в этом году рассчитывает получить $13,5 млрд чистой прибыли

По итогам 11 месяцев чистая прибыль банка составила 759 млрд рублей

Коллаж АБН

Сбербанк по итогам 2018 года рассчитывает получить $13-13,5 млрд (порядка 890 млрд рублей по официальному курсу) чистой прибыли. Такое заявление в пятницу сделал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на форуме молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым», передает ТАСС.

По итогам 11 месяцев Сбербанк получил чистую прибыль в размере 759 млрд рублей по РСБУ. Год к году показатель вырос почти на 22%. В ноябре объемы прибыли выросли в годовом выражении на 14% до 73,3 млрд.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов говорил, что в 2019 году банк рассчитывает на рост чистой прибыли на 10%. Также в следующем году госбанк должен нарастить собственные средства, чистый процентный доход и кредитный портфель.

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