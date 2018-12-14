В Ивановской области создали новую территорию опережающего развития Там появился 260 постоянных рабочих мест

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) «Южа» в Южском городском поселении Ивановской области. Об этом стало известно в пятницу из соответствующего документа, опубликованного на сайте правительства.



Областное правительство уже заключило соглашения о реализации пяти инвестпроектов. Уточняется, что суть проектов в создании сельхозкомплекса по производству молока и молочных продуктов, мяса и овощей. Кроме этого планируется построить гусиную ферму, цеха по переработке мяса птицы, а также создать производство медицинских препаратов и изделий.

Ожидается, что благодаря новой ТОР в регионе появится 260 постоянных рабочих мест. А сумма прогнозируемых инвестиций составляет 600 млн рублей. Согласно документу, проект поспособствует диверсификации городской экономики, созданию новых рабочих мест, а также привлечет в город инвестиции. Кроме этого планируется снизить зависимость от градообразующего предприятия ООО «Мануфактура Балина».

Отметим, в марте текущего года в Наволоках Кинешемского района Ивановской области создали территорию опережающего социально-экономического развития. При этом резидентам ТОСЭР предоставляется множество налоговых льгот. Ставка налога на землю и имущество на территории ТОСЭР равна нулю. Размер страховых взносов снижен с 30% до 7,6% и т.д.