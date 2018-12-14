Все новости

14.12.18 / 16:39 Новости / Россия и мир / Экономика

В Ивановской области создали новую территорию опережающего развития

Там появился 260 постоянных рабочих мест

Фото ivanovonews.ru

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) «Южа» в Южском городском поселении Ивановской области. Об этом стало известно в пятницу из соответствующего документа, опубликованного на сайте правительства.

Областное правительство уже заключило соглашения о реализации пяти инвестпроектов. Уточняется, что суть проектов в создании сельхозкомплекса по производству молока и молочных продуктов, мяса и овощей. Кроме этого планируется построить гусиную ферму, цеха по переработке мяса птицы, а также создать производство медицинских препаратов и изделий.

Ожидается, что благодаря новой ТОР в регионе появится 260 постоянных рабочих мест. А сумма прогнозируемых инвестиций составляет 600 млн рублей. Согласно документу, проект поспособствует диверсификации городской экономики, созданию новых рабочих мест, а также привлечет в город инвестиции. Кроме этого планируется снизить зависимость от градообразующего предприятия ООО «Мануфактура Балина».

Отметим, в марте текущего года в Наволоках Кинешемского района Ивановской области создали территорию опережающего социально-экономического развития. При этом резидентам ТОСЭР предоставляется множество налоговых льгот. Ставка налога на землю и имущество на территории ТОСЭР равна нулю. Размер страховых взносов снижен с 30% до 7,6% и т.д.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.