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14.12.18 / 12:59 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Ленобласти предложили на 1,5 рубля снизить «мусорный» тариф с 2019 года

И повысить его до «экономически обоснованных показателей» за два года

незаконные свалки

Фото theecology.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил установить с 1 января 2019 года «мусорный» тариф в размере 4,95 рублей за 1 кв. м вместо 6,45 рублей. Об этом он заявил во время депутатских слушаний, сообщили в региональном правительстве в пятницу.

Эта сумма будет на 10% выше от среднего по области тарифа. При этом повысить тариф до «экономически обоснованных показателей» предлагается в течение двух лет. Вместе с тем для домовладений губернатор предложил понизить оплату с 382 до 295 рублей.

Дрозденко отметил, что депутаты Ленобласти должны решить на региональном уровне ряд вопросов. В частности, брать плату за вывоз отходов с 1 кв. м или с человека, а также сразу сделать тариф экономически обоснованным или «в рассрочку». Глава региона также подчеркнул, что Ленобласть и Петербург должны заключить детальное соглашение по взаимным обязательствам по вывозу и утилизации отходов.

Добавим, с 1 января в России начнется реформа системы обращения с отходами. В рамках проекта в Ленобласти разработан единый тариф на вывоз мусора: 6,46 рублей с 1 кв. м жилья для многоквартирных домов и 381,52 рублей на одно домовладение в месяц. В настоящее время тарифы на вывоз отходов разнятся в зависимости от района. Разброс составляет от 2 до 9 рублей.

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