ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области Кузнецова Якобы у него прошел обыск

Сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Об этом в пятницу передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию региона.

По предварительной информации, в квартире Кузнецова прошел обыск, уточняет агентство. В свою очередь губернатор области Михаил Ведерников заявил, что власти сотрудничают с правоохранительными органами по этой ситуации.

Добавим, Александр Кузнецов работает в администрации Псковской области с 2007 года. В конце 2010 года он занял кресло председателя областного госкомитета по тарифам и энергетике. На посту вице-губернатора Кузнецов курирует сферу ЖКХ, дорожное строительство, тарифообразование, а также вопросы транспорта и связи.