«АвтоВАЗ» намерен улучшить показатели предприятия в 2019 году При положительной макроэкономической ситуации

«АвтоВАЗ» намерен улучшить показатели предприятия в следующем году. Об этом исполнительный вице-президент по финансам организации Алексей Бобров сообщил в субботу.

Как передает его слова ТАСС, у предприятия «амбициозные» планы. В текущем году автозавод показал хорошие результаты, отметил Бобров. При этом он не назвал конкретные цифры.

Напомним, чистая прибыль «АвтоВАЗа» за январь-сентябрь составила 5,4 млрд рублей. Всего было продано 259,1 тыс. автомобилей. Показатель вырос на 17% год к году. При этом, продажи предприятия в Евросоюзе падают третий месяц подряд.