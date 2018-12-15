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15.12.18 / 18:38 Новости / Россия и мир / Экономика

«АвтоВАЗ» намерен улучшить показатели предприятия в 2019 году

При положительной макроэкономической ситуации

Фото: Drive2

«АвтоВАЗ» намерен улучшить показатели предприятия в следующем году. Об этом исполнительный вице-президент по финансам организации Алексей Бобров сообщил в субботу.

Как передает его слова ТАСС, у предприятия «амбициозные» планы. В текущем году автозавод показал хорошие результаты, отметил Бобров. При этом он не назвал конкретные цифры.

Напомним, чистая прибыль «АвтоВАЗа» за январь-сентябрь составила 5,4 млрд рублей. Всего было продано 259,1 тыс. автомобилей. Показатель вырос на 17% год к году. При этом, продажи предприятия в Евросоюзе падают третий месяц подряд.

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