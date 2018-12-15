Импортеры предупредили о возможном дефиците алкоголя в начале 2019 года Из-за отсутствия акцизных марок

Импортеры предупредили о возможном дефиците алкоголя в начале 2019 года. Соответствующее заявление сделали представители нескольких компаний.

Как передает «Коммерсант» слова председателя совета директоров MBG Wine Ирины Фоминой, в настоящий момент компания вынуждена сократить объемы поставок в ноябре-декабре на 25-30%. Аналогичный размер сокращения поставок назвал владелец «Моро» Дмитрий Сырых.

Один из импортеров отметил, что сокращение поставок ведет к прямым финансовым потерям и нарушению цикличности поставок. Это ведет к невыполнению контрактов с сетями и осложняет отношения с поставщиками, уточнил импортер.

Причина – переход на помарочный учет алкоголя. Импортеры должны получить акцизные марки нового образца, которые Госзнак не начал печатать, заявил топ-менеджер одной из компаний. Он отметил, что Федеральная таможенная служба перестала принимать заявки на акцизные марки старого образца с 1 октября.

По словам президента «Ладога Дистрибьюшен» Вениамин Грабар, в новогодние праздники дефицита алкоголя не будет. Он станет заметен к февралю-марту, заявил Грабар.

«Коммерсант» отметил, что некоторые импортеры имеют достаточное количество марок. В частности, Beluga Group и Simple.

«Ведомости» со ссылкой на представителя Центральной акцизной таможни сообщили, что в настоящий момент импортеры могут получить марки старого образца. Новые марки будут доступны после заключения контракта между Госзнаком и ФТС.

Напомним, в России ввели новую систему учета алкоголя с 1 июля 2018 года. Ранее алкоголь учитывался пачками. В настоящий момент – поштучно. Для этого ввели новые марки.