Пиотровский попросил Путина помочь в защите музеев Петербурга Президент обещал обсудить вопрос с Бегловым

Глава Союза музеев России и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский попросил президента России Владимира Путина помочь в защите музеев Петербурга. Свою просьбу он озвучил на заседании Совета по культуре и искусству.

Музеи необходимо защитить от передела и закрытия, передает ТАСС мнение Пиотровского. Он считает, что музейные коллекции нельзя разделять. «Сейчас под угрозой Музей городской скульптуры Петербурга, чьи помещения востребованы Александро-Невской лаврой, остро стоит вопрос о сохранении традиционного музея блокады в Соляном городке,» — уточнил глава Эрмитажа.

Путин согласился с тем, что коллекции музеев должны быть неделимы. Президент обещал обсудить вопрос с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.

Напомним, в субботу в Петербурге проходит заседание Совета по культуре и искусству. Путин выступает председателем на мероприятии. О его визите стало известно ранее в субботу.