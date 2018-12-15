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15.12.18 / 17:54 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Пиотровский попросил Путина помочь в защите музеев Петербурга

Президент обещал обсудить вопрос с Бегловым

Глава Союза музеев России и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский попросил президента России Владимира Путина помочь в защите музеев Петербурга. Свою просьбу он озвучил на заседании Совета по культуре и искусству.

Музеи необходимо защитить от передела и закрытия, передает ТАСС мнение Пиотровского. Он считает, что музейные коллекции нельзя разделять. «Сейчас под угрозой Музей городской скульптуры Петербурга, чьи помещения востребованы Александро-Невской лаврой, остро стоит вопрос о сохранении традиционного музея блокады в Соляном городке,» — уточнил глава Эрмитажа.

Путин согласился с тем, что коллекции музеев должны быть неделимы. Президент обещал обсудить вопрос с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.

Напомним, в субботу в Петербурге проходит заседание Совета по культуре и искусству. Путин выступает председателем на мероприятии. О его визите стало известно ранее в субботу.

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