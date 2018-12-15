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15.12.18 / 15:52 Новости / Россия и мир / Экономика

Продажи автомобилей Lada в Евросоюзе в ноябре упали на 26,5% год к году

Всего продано 350 машин

Фото: «АвтоВАЗ»

Продажи автомобилей Lada в Евросоюзе в ноябре текущего года упали на 26,5% год к году. Об этом в субботу сообщило аналогическое агентство «Автостат».

Всего за месяц в странах Европейского союза продано 350 машин российской марки. По данным за 11 месяцев текущего года реализация автомобилей Lada выросла на 3% год к году. С начала года продано 4,9 тыс. машин.

Отметим, продажи российской марки в Европе падают третий месяц подряд. В октябре в Евросоюзе купили 476 машин Lada.

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