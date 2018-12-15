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15.12.18 / 19:19 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

СМИ: Смольный решил расторгнуть соглашение с инвестором мясоперерабатывающего завода в Каменке

Комитет по инвестициям решил расторгнуть соглашение с инвестором мясоперерабатывающего завода в Каменке компанией ООО «Левашово. Мусоропереработка. Проект». Об этом ведомство сообщило в субботу.

Комитет заявил о непредставлении инвестором на согласование укрупненных финансовых показателей проекта, передает «Фонтанка». Также компания не предоставила необходимые расчеты. Все документы должны были быть готовы к 15 декабря. «В связи с этим акт о вступлении в силу не может быть подписан к 15 декабря 2018 года. Таким образом, следующим этапом становится процедура расторжения соглашения», — добавили в комитете.

Напомним, против строительства завода выступали местные жители и депутаты. В частности, представитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский направил обращения в Минприроды и Росприроднадзор с просьбой запретить строительство завода. Минприроды сообщило, что не имеет права запрещать строительство таких заводов.

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