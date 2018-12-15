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15.12.18 / 17:21 Новости / Россия и мир

Роскомнадзор обнаружил сайты-нарушители закона о сборе персональных данных

Их 10

Фото АБН

Роскомнадзор обнаружил сайты-нарушители закона о сборе персональных данных. Об этом ведомство сообщило в субботу.

Сайты занимаются продажей билетов на новогодние Елки, уточнили в Роскомнадзоре. При этом, сайты собирают персональные данные без документов, которые определяют политику конфиденциальности. Также на сайтах нет информации о реализуемых владельцами сервисов требований к защите персональных данных, заявили в Роскомнадзоре.

Всего ведомство обнаружило 10 сайтов-нарушителей. Ведомство вызвало владельцев сервисов на подписание протоколов об административном правонарушении.

Добавим, ранее Роскомнадзор оштрафовал Google. Сумма штрафа составила 500 тыс. рублей. Причина – неисполнение законов России. Позже ведомство пригрозило компании блокировкой.

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