На Московской площади установили новогодние украшения с оголенными проводами Большие снежинки

На Московской площади установили новогодние украшения с оголенными проводами. Об этом в субботу сообщила петербурженка в социальной сети «ВКонтакте».

Она заявила, что на новогодних украшениях в виде больших снежинок оголены провода. По мнению петербурженки, провода находятся под напряжением.





Отметим, в текущем году правительство потратило на новогоднее украшение города 315 млн рублей. Это больше прошлогодней суммы на 50 млн рублей. Председатель городского комитета по печати Сергей Серезлеев рассказал о новых украшениях в текущем году. Среди них – большие снежинки на Московском проспекте.