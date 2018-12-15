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15.12.18 / 10:32 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев подписал постановление о создании ТОР в Дагестане

В Дагестанских Огнях

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития в Дагестане. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства в субботу.

ТОР расположится в городе Дагестанские Огни и получит одноименное названием. Согласно постановлению, ТОР позволит создать более 850 рабочих мест. Также предполагается, что территория привлечет инвестиции более 4,4 млрд рублей. В настоящий момент заключены соглашения о 15 инвестиционных проектах.

Отметим, накануне Медведев подписал постановление о создании ТОР в Ивановской области. Предполагается 260 постоянных рабочих мест. Инвестиции – 600 млн рублей.

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