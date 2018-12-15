Пресс-служба президента сообщила о визите Путина в Петербург Он примет участие в Совете по культуре и искусству

Пресс-служба президента сообщила о визите Владимира Путина в Петербург. Президент посетит город в субботу.

Путин должен выступить председателем на заседании Совета по культуре и искусству. На мероприятии планируется обсудить формирование и реализацию национальной программы «Культура» на период до 2024 года.

Кроме этого, президент намерен посетить гала-концерт в Большом зале филармонии в честь юбилея Юрия Темирканова. Также Путин должен вручить в Петербурге премию президента за вклад в укрепление российской нации президенту Российской академии образования Людмиле Вербицкой.