Полиция Петербурга изъяла более 200 единиц «брендовой» одежды и обуви Возбуждено дело

Сотрудники полиции изъяли более 200 единиц контрафактной одежды и обуви, которую продавали под видом известных брендов на Звездной улице. Об этом в воскресенье сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отметим, полиция проводила проверку торговых помещений с одеждой и обувью в Московском районе. В результате было возбуждено дело по ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Добавим, ранее полиция изъяла контрафактный товар в Апраксином дворе. Из торговых точек вывезли более 300 единиц одежды и обуви. Против предпринимателей также возбудили дело по ст. 14.10 КоАП РФ.