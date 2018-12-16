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16.12.18 / 19:05 Новости / Петербург и Ленобласть

В центре Петербурга зажгли огни на главной городской елке

Горожане делятся фотографиями в соцсетях

На Дворцовой площади в центре Петербурга зажгли огни на главной городской елке. Жители и гости Северной столице публикуют фотографии в соцсетях в воскресенье.

https://www.instagram.com/p/BrcQx7Kn7pu/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Отметим, елку на Дворцовой площади установили в начале декабря. Высота искусственного дерева составляет 25 м. Добавим, всего в этом году в Петербурге установят более 60 елей к Новому году. Полностью украсить город планируется к 20 декабря.

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