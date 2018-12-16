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16.12.18 / 12:46 Новости / Россия и мир

Skoda повысила цены на авто в России перед Новым годом

На 9-49 тыс. рублей

Фото АБН

В преддверии Нового года Skoda повысила цены на весь модельный ряд на российском рынке. Об этом накануне сообщает «Автостат» со ссылкой на мониторинг рекомендованных розничных цен на новые авто, составленный порталом «Цена Авто».

Так, кроссовер Kodiaq подорожал на 24-49 тыс. рублей в 19 из 27 комплектаций. Все комплектации лифтбека Octavia и универсала Octavia Combi выросли в цене на 14 тыс. и 29-31 тыс. рублей соответственно. Лифтбек Rapid подорожал на 9 тыс. рублей, а лифтбек Superb и универсал Superb Combi — на 30-31 тыс. рублей.

Отмечается, что предыдущий рост цен на модели Skoda был зафиксирован в октябре. Добавим, по данным «Автостата», за январь-ноябрь Skoda продала около 73 тыс. автомобилей в России. В годовом выражении показатель вырос на 30%.

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