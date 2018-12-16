Рынок внутреннего туризма составит 900 млрд рублей по итогам года – Сбербанк За 10 месяцев россияне потратили более 750 млрд рублей

По итогам 2018 года рынок внутреннего туризма в России может составить порядка 900 млрд рублей, что превысит прошлогодний показатель на 10,3%. Такой прогноз дает Сбербанк, пишут накануне «Ведомости».

По подсчетам банка, за январь-октябрь россияне потратили на туристические и деловые поездки по стране 756,4 млрд рублей. Лидером по доходам от внутреннего туризма стал Краснодарский край – он «заработал» около 60,51 млрд рублей с начала года. При этом на Сочи приходится 99,9% от этой суммы, указывает издание.

Вторую строчку в рейтинге занял Петербург и Ленобласть, «получившие» 23,86 млрд рублей. Третье место у Новосибирской области (5,4 млрд рублей). Среди лидеров также Владимирская и Тверская области, Татарстан, Ярославская и Воронежская области, а также Ставропольский край, Подмосковье и Москва. Чистый экспорт туристических услуг последней составил только 3,4 млрд рублей, указывает газета.

По данным Сбербанка, лишь 30 регионов получают чистый доход от внутреннего туризма. Для определения чистого дохода или убытка банк сопоставил в каждом регионе расходы приезжих с расходами местных жителей в туристических и деловых поездках по России. Между тем исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что предложенная банком методология не совсем понятна. По ее мнению, Сбербанку следовало бы подробнее прописать учитываемые виды туризма, а также какие именно расходы включены.