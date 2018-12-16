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16.12.18 / 16:04 Новости / Политика / Россия и мир

На выборах главы Приморья лидирует врио губернатора региона

После подсчета 50% бюллетеней

Коллаж АБН

После обработки 53,28% протоколов на выборах губернатора Приморского края лидирует врио главы региона Олег Кожемяко – он набирает 59,67% голосов. Такие данные в воскресенье приводит Центризбирком (ЦИК) РФ.

Его соперник, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко заручился поддержкой 26,53% проголосовавших. Третья строчка у Алексея Тимченко от «Партии роста» (5,50%), четвертой идет Роза Чемерис, представляющая партию «За женщин России» (3,97%).

Добавим, в воскресенье в Приморье прошли повторные выборы губернатора. Голосование завершилось в 20:00 (13:00 по московскому времени). По данным ЦИК, за два часа до закрытия участков явка составляла 39,57%. Первый тур выборов в Приморье прошел в сентябре – тогда ни один из кандидатов не смог преодолеть порог в 50% голосов. Результаты второго тура отменили из-за выявленных нарушений.

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