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17.12.18 / 13:41 Новости / Россия и мир

Официальный доллар подорожал почти на 19 копеек

Доллар - 66,62 рублей; евро - 75,38 рублей

курсы валют

Коллаж АБН

В понедельник Центробанк РФ повысил официальный курс доллара на 18,71 копеек. Курс доллара на вторник от регулятора составит 66,6208 рублей.

Курс евро снизился на 0,76 копеек. Регулятор установил его на уровне 75,3814 рублей.

Добавим, на Московской бирже валюты торгуются в красной зоне. По фиксингу на 13:23 по московскому времени, курс доллара опустился на 28 копеек и составляет 66,48 рублей. Евро потерял в цене 9 копеек к этому времени. Курс европейской валюты составляет 75,38 рублей.

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