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17.12.18 / 21:43 Новости / Петербург и Ленобласть

Город на сутки закроет городскую автостоянку на Лиговском

Из-за ремонта

Фото АБН

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» временно закроет городскую автостоянку на Лиговском проспекте. Об этом в комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили в понедельник.

На стоянке проведут ремонт. Он начнется в 23:00 в понедельник, 17 декабря. Спустя сутки ее откроют.

Напомним, стоянка расположена на участке 63 по Лиговскому проспекту (юго-восточнее дома 10/118, литер А). В КРТИ рекомендуют пользоваться близлежащими стоянками. Одна их них расположена на Греческой площади, северо-западнее дома 6 по Лиговскому проспекту, а вторая – у дома 30 на Синопской набережной.

Ранее ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» обустроил новую городскую автостоянку у дома 2 на Казанской площади. По госконтракту на ней обустроили 46 парковочных мест для машин. Стоянка находится под видеонаблюдением. На участке установлен терминал автоматизированной оплаты, шлагбаум и стойки въезда-выезда. Также на парковке имеется электронное табло, на котором указаны актуальные данные о количестве свободных мест.

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