В Петербурге появился «Яндекс.Драйв» С 750 машинами

В Петербурге появился сервис аренды автомобилей «Яндекс.Драйв». Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Теперь на улицах Петербурга появилось для аренды 750 новых автомобилей Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Škoda Rapid и Audi A3. Чтобы арендовать машину, необходимо завести учетную запись в мобильном приложении «Яндекс.Драйв» на iOS или Android.

Во многих машинах есть мультимедийная система «Яндекс.Авто» с навигатором и «Яндекс.Музыкой», а также транспондеры для быстрого въезда на ЗСД В системе предусмотрено голосовое управление. Также в Петербурге появились мобильные заправщики для машин каршеринга. Кроме того, об эвакуированных машинах больше не нужно беспокоиться – о них позаботится сервис. Штраф за эвакуацию не выписывается. Водителю нужно будет заплатить только за работу эвакуатора и время хранения.

По словам руководителя проекта Антона Рязанова, в Петербурге сервис предусматривает «умные» тарифы с учетом дорожных ситуация и спроса на автомобили. Можно выбрать поминутный тариф – он выгоден для коротких поездок. А тариф «Часы» позволит взять машину на определенное время. Для загородных поездок, например. Все тарифы «Яндекс.Драйва» предусматривают стоимость бензина, страховка машины и здоровья пассажиров.

Арендовать машины можно только в пределах Кольцевой автодороги и в ТЦ «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко», Муринском поселении, Рыбацком и Шушарах. Но ездить и ставить в режим ожидания можно по всей Ленобласти. В компании планируют вскоре предоставить арендаторам возможность брать и оставлять машину в аэропорту «Пулково». В Центральном районе Петербурга автомобиль можно бесплатно оставить на платных парковках.

Отметим, впервые «Яндекс.Драйв» запустили в Москве. Там сервис успешно работает с февраля текущего года. За это время через сервис было совершено около 7 млн поездок. В автопарке сервиса около 6,5 тыс. машин.