Цена на Brent упала до $57 впервые с октября 2017 года Начала отыгрываться

Цена на баррель нефти эталонной марки Brent упала до $57 впервые с октября прошлого года. Во вторник по фиксингу на 20:21 по московскому времени бочка нефти начала отыгрываться и стоит $57,47 на торгах Межконтинентальной биржи ICE.

Отметки $56,99 Brent достигла в 19:31. До $57,01 она дошла в 19:34.

Как напоминает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, во вторник днем баррель нефти Brent торговался с понижением на 2,7% и стоил $58,02. Затем североморское сырье обновляло ноябрьские минимумы и спускалось к $57,20 за бочку. «Тестирование минимумов связано с общим уходом рынка от рисков — сейчас они «завязаны» на будущих решениях Федеральной резервной системы США», — отмечает Бодрова. Заседание Федрезерва продлится два дня.