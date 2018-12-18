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18.12.18 / 13:30 Новости / Петербург и Ленобласть

Движение транспорта по Цимбалинскому путепроводу закроют до лета 2019 года

Из-за ремонтных работ

ремонт дорог

Фото АБН

Движение транспорта по Цимбалинскому путепроводу закроют с 22 декабря по 1 июня следующего года. Об этом во вторник сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Путепровод будет перекрыт из-за ремонтных работ. Движение закрывается от улицы Белы Куна к улице Цимбалина.

Кроме того, в тот же период нельзя будет проехать по улице Цимбалина от путепровода до улиц Седова, Белы Куна и от Софийской до Цимбалинского путепровода и перекрестку Софийской и Белы Куна. Там будут вестись работы по отводу транспорта.

Напомним, ранее в середине декабря путепровод неожиданно закрыли. В ГАТИ тогда пояснили, что получили заявку на закрытие движения, но начали проверку по факту самовольного закрытия путепровода. В тот момент на путепроводе уже шел ремонт, который проводят поэтапно с сентября. Последний раз капитальный ремонт Цимбалинского путепровода проводили в 1982 году. Путепровод построен в 1910 году. Отметим, ограничения транспорта из-за строительных и ремонтных работ можно найти на карте.

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