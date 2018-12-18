ФАС оштрафовала трех операторов связи за внутрисетевой роуминг Штраф для каждой компании – 737,5 тыс. рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала трех операторов связи за внутрисетевой роуминг. Об этом ведомство сообщило во вторник.

Антимонопольная служба наложила штраф на «МТС», «Вымпелком» и «Мегафон». Каждая организация должна заплатить 737,5 тыс. рублей. Компании обязаны заплатить штраф в течение 60 дней.

Напомним, ранее ФАС потребовала от операторов отказаться от внутрисетевого роуминга. Служба считает, что стоимость услуг связи при путешествии по России сильно завышена. Ведомство начало разбирательство против операторов связи.