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18.12.18 / 12:57 Новости / Россия и мир

Ford представил прототип будки с шумоизоляцией

Для собак, которые боятся фейерверков

Фото Ford

Автопроизводитель Ford представил прототип будки с шумоизоляцией. Компания рассказала о новой разработке во вторник.

Сотрудники организации создали будку на основе технологии шумоподавления, которая используется при производстве автомобилей и наушников. Встроенная в будку акустическая система начинает излучать звуковые волны в противофазе, когда микрофоны регистрируют шум фейерверка. Также в будке шумоизолирующие маты и система вентиляции.

Компания отметила, что будка является только прототипом в единственном экземпляре. При этом, организация готова серийно производить разработку, при «серьезном интересе общественности».

По данным Ford, 45% домашних собак боится фейерверков. Компания основывалась на информации из опроса Королевского общества защиты животных от жестокого обращения Великобритании.

Отметим, будка относится к «интервенциям» Ford. Это разработки компании на основе автомобильных технологий для решения повседневных проблем. Ранее Ford купил стартап Spin за $40 млн. Компания занимается краткосрочной арендой электронных самокатов.

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