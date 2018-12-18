Нефть Brent подешевела до $57,8 за баррель WTI торгуется по $48,4 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов вторника – баррель Brent стоит меньше $58, а WTI подешевела до $48 за бочку. Это следует из данных Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 12:30 по московскому времени, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent рухнула на 3,114% и составляет $57,81 за баррель. Баррель WTI с поставкой в январе к этому времени упал в цене на 3,122% — до $48,37.

Добавим, цены на нефть снижаются на фоне опасений инвесторов относительно риска переизбытка предложения сырья, передает «Прайм». Инвесторы отмечают признаки замедления роста мировой экономики, что влияет на темпы роста спроса на нефть, уточняет агентство. Помимо этого, накануне Минэнерго США опубликовало прогноз, согласно которому добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах страны в январе 2019 года вырастет на 134 тыс. баррелей в сутки к показателю декабря — до 8,166 млн баррелей в день.