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18.12.18 / 20:59 Новости / Россия и мир

Законы от Госдумы и добыча газа от Минэнерго. Итоги вторника

Госдума РФ обязала банки докладывать в Росфинмониторинг о снятии наличных с платежных карт иностранных кредитных организаций, а также установила ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги. Минэнерго РФ ожидает рекордных показателей по добыче газа по итогам года, а нефть Brent просела до минимумов октября 2017 года. 

Коллаж АБН

Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки, согласно которым банки будут обязаны докладывать в Росфинмониторинг о снятии наличных с платежных карт иностранных кредитных организаций. Новое требование не распространяется на российские «дочки» иностранных банков.

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект об установлении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования. При повторном нарушении штрафы будут больше, чем при первом.

Минэнерго РФ ожидает рекордных показателей по добыче газа по итогам 2018 года – около 723 млрд куб. м, что почти на 5% больше в годовом выражении. Положительная динамика связана с ростом потребления покупателями газа, в основном, европейскими странами, а также вводом производства на «Ямал СПГ».

Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили, что рост цен на топливо для корпоративных клиентов у нефтяников грозит увеличением цен на товары повседневного спроса. Транспортники не смогут сдерживать цены, и в итоге стоимость их услуг может вырасти на 10%.

Цена на баррель нефти эталонной марки Brent упала до $57 впервые с октября прошлого года. Тестирование минимумов связано с общим уходом рынка от рисков на фоне заседания ФРС США, говорят аналитики.

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