Запланирован один запуск с космодрома «Восточный» в следующем году Весной-летом

Запланирован один запуск с космодрома «Восточный» в следующем году. Об этом во вторник сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Планируется запустить ракету-носитель «Союз-2.16» с метеорологическом спутнике «Метеор-М» и разгонным блоком «Фрегат», передает РИА Новости. Также с ракетой запустят зарубежные малые космические аппараты. Источник уточнил, что запуск запланирован на весну-лето следующего года.

Отметим, ранее руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на «Восточном» начинается активная пусковая программа. Он отметил, что в следующем году пройдет не менее пяти пусков. При этом, Рогозин не уточнил даты запусков и названия аппаратов.