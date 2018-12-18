Все новости

18.12.18 / 13:54 Новости / Россия и мир

Запланирован один запуск с космодрома «Восточный» в следующем году

Весной-летом

Запланирован один запуск с космодрома «Восточный» в следующем году. Об этом во вторник сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Планируется запустить ракету-носитель «Союз-2.16» с метеорологическом спутнике «Метеор-М» и разгонным блоком «Фрегат», передает РИА Новости. Также с ракетой запустят зарубежные малые космические аппараты. Источник уточнил, что запуск запланирован на весну-лето следующего года.

Отметим, ранее руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на «Восточном» начинается активная пусковая программа. Он отметил, что в следующем году пройдет не менее пяти пусков. При этом, Рогозин не уточнил даты запусков и названия аппаратов.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.